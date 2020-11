Tenso cruce entre Flavio Mendoza y Victoria Donda por la situación del país

El programa que conduce Andy Kusnetzoff los sábados por la noche en Telefe se llama PH, Podemos Hablar porque busca que todos sus invitados compartan sus historias personales y sus formas de pensar y que los demás puedan encontrar puntos en común con sus propias opiniones. Por lo general, la consigna se cumple sin inconvenientes. Sin embargo, en la última emisión, dos reconocidas figuras protagonizaron un tenso cruce al aire.



Todo comenzó cuando el periodista le preguntó a Flavio Mendoza por su delicada situación económica, ya que en reiteradas oportunidades ha manifestado sus dificultades para seguir pagando los impuestos y los sueldos de sus trabajadores después de siete meses sin poder volver a hacer su espectáculo. "Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, porque es un momento desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos?", respondió el coreógrafo.



Y agregó: "Siento que en este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga porque después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE y digo: '¿Cómo puede ser?'" Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), también invitada al programa, escuchó con atención sus palabras y le respondió.



"Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes", señaló Donda. "No es mi caso", le respondió, seco, Flavio.



"Nadie pensaba que íbamos a estar en una pandemia, y quiero decir que esto es en el mundo. A veces se dice 'nos vamos de la Argentina'. ¿A dónde? Francia volvió a cerrar, los contagios son monumentales en todos los países. En el mundo, el rebrote parece ser más crudo que la propia peste", explicó Donda. Este intercambio de opiniones dio lugar a un tenso cruce.



Flavio Mendoza: ?Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo.



Victoria Donda: ?Siento que no alcanza lo que hace el Gobierno pero veo gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigamos vivos. Hoy tenemos casi 30 mil muertes. Lo que hay que entender es que no hay vacuna todavía. Si en algún momento existe la vacuna, vamos a vivir en otro mundo.



Flavio: ?No podés hablar de esa forma. De verdad te lo digo. Yo no estoy hablando del gobierno porque soy apolítico pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos.



Donda: ?Yo cobro un sueldo pero lo hablo de esta forma porque entiendo que estamos trabajando desde el Gobierno para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente, como vos, que no cobra un sueldo...



Flavio: ?Y yo pago sueldos.



Donda: ?Vos tenés la posibilidad de seguir pagando tus sueldos y seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y que le discontinuaron y no le pagan más las horas.



Flavio: ?No hay que desviar la atención. Entiendo lo que decís y está buenísimo y lo comprendo, pero creo que en este momento, cuando se abrió todo en el país, deberíamos estar trabajando todos.



Donda: ?No se abrió todo.



Flavio: ?Decime qué político se bajó el sueldo.



Donda: ?A Ginés (González García) no lo quiero con menos sueldo. Lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas.



Flavio: ?Quiero con más sueldo a un médico.



Donda: ?Los médicos merecen todo nuestro respeto y estamos en un país donde los discriminaban. Entonces, necesitás gente que trabaje para que no los discriminen.



La tensión fue en aumento y llegó a su pico cuando Donda le explicó a Flavio que hay muchos otros rubros que también están pasando por un momento económico muy delicado, pero que el Gobierno "está tratando de que todos la pasen un poco mejor con el ATP y la Asignación Universal por Hijo". El coreógrafo siguió firme con su idea y le preguntó, sin vueltas: "¿Por qué no nos sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar?"



Donda: ?Hay un montón de medidas que se podrían analizar, no solo sacar los impuestos.



Flavio: ?Bueno, mandámelas, por favor, porque no me han mandado nada en siete meses.



Donda: ?Pero no solo bajar los impuestos, porque así financiás al Estado y hoy nos hemos dado cuenta de que necesitamos un Estado fuerte.



Flavio: ?Hay 120 circos en la Argentina, donde se están literalmente cagando de hambre, vendiendo pastelitos y churros para poder subsistir. Esa gente no recibe nada. Hablamos de mucha gente que no la está recibiendo.



Donda: ?Esa gente forma parte de los que no tienen para comer. Por eso, ellos, que son artistas, pueden aplicar a los subsidios que se van a otorgar desde el Ministerio de Cultura.



Flavio: ?Cuando venga algún subsidio mostrámelo y te voy a decir que tenés razón. Pero en siete meses (de cuarentena) te digo que hay bailarines que están haciendo albañilería porque no tienen para comer. Consiguen para hacer un pequeño muro y van.



Donda: ?Si no es urgente, vale más la vida.



Flavio: ?¡Por favor! La vida vale si hay un respeto en todo. Porque si no tenés para comer también te morís.