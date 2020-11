"Pasión de gavilanes" tendría segunda temporada, pero sin uno de sus galanes

Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown fueron los tres actores que se robaron los suspiros en Pasión de gavilanes, la telenovela colombiana que batió récords de audiencia en varios países. Aunque ya pasaron 17 años desde su estreno, los fanáticos no pueden olvidar la historia de las hermanas Elizondo y los Reyes, que deben resignar su plan de venganza tras enamorarse de Sarita, Jimena y Norma.El tiempo pasó pero el cariño de los televidentes sigue intacto. Los buenos recuerdos hicieron que pidieran una segunda temporada y eso podría concretarse muy pronto. Aunque las autoridades de Telemundo y Caracol TV no dieron ninguna información al respecto, uno de sus galanes lo confirmó y sorprendió a todos, aunque también provocó mucha tristeza con una terrible noticia: él no será parte de esta continuación.Se trata del argentino Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes. En diálogo con Fórmula TV, explicó los motivos de su decisión. "Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", sostuvo.A pesar de que no volverá con su papel de millonario -heredó la fortuna de doña Eduvina Trueba-, les deseó lo mejor a sus excompañeros, con quienes las pasó muy bien: "Me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".Repasemos... Juan y Norma están juntos y felices con su hijo Juan David. Oscar y Jimena viven su amor libremente y Sarita y Franco pasan por el altar. Esta última pareja, que empezó con muchas rispideces, se terminó convirtiendo en la más apasionante de la historia.Fernando Escandón ya no es un problema para los Reyes y las Elizondo, ya que muere en el pantano. Por su parte, Doña Gabriela se vuelve buena y acepta a los hermanos, a los que odiaba, como miembros de su familia.Muy pronto, seguramente, habrá novedades sobre la segunda temporada de este culebrón que fue furor en todo el mundo. La ansiedad entre los fanáticos va en aumento, y los protagonistas deberán poner manos a la obra cuanto antes. Fuente: (Tn).-