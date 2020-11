El llanto de Rocío Oliva por el estado salud de Diego Maradona

Este viernes, Diego Maradona, el astro del futbol mundial, cumplió 60 años y figuras de todo el mundo lo homenajearon. En Polémica en el Bar, el programa que cuenta con la participación de su exnovia Rocío Oliva, también le dedicaron un momento especial. Pero el clima emotivo se transformó cuando la panelista se quebró en vivo por el estado de salud del Diez.Resulta que Maradona fue al arranque del partido entre Gimnasia de La Plata y Patronato tras haber estado aislado por un caso estrecho de coronavirus. Cuando entró al campo de juego a recibir una placa honorífica, se lo vio al director técnico con muchas dificultades para caminar y recorrer la cancha. Estuvo todo el tiempo acompañado por sus ayudantes Sebastián Méndez y Adrián González. Además, a los tres minutos se retiró.

En el programa conducido por Mariano Iúdica, Ojeda fue consultada por este día tan especial y sobre que creía ella que le podría estar pasando a Diego. Notablemente conmocionada, contestó: "Vi que la gente lo ama, el mundo, eso no me sorprende"."El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza", sentenció entre lágrimas. "Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta, que tiene color en la cara, que está más gordito. Prefiero ese Diego, toda la vida", detalló con la voz quebrada.Según las palabras de Iúdica, se iban a pasar las imágenes del padre de Dalma y Giannina Maradona en el campo de juego, pero se decidió cancelar esa exposición y se prefirió mostrar una serie de fotos de los viajes y diversos momentos junto a su compañera de trabajo."No importa que este yo en las fotos, es Diego el que está feliz. Se que puede estar mucho mejor", le contesto Ojeda.Pero pese a su preocupación, Rocío comentó en la mesa los mejores momentos junto a su expareja y no dejó de expresar su cariño especial por él.