Murió Mario Pereyra: el conductor cordobés de radio tenía coronavirus

El conductor radial Mario Pereyra murió esta madrugada a los 77 años, después de haber permanecido internado por coronavirus desde hacía más de 10 días, según informó Cadena 3.El director artístico de este medio y conductor del programa Juntos se encontraba bajo supervisión médica en su casa, según indicó este sábado el parte médico del Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba.Según informó Cadena 3, Pereyra habría mostrado un cuadro febril en las últimas horas, pero se encontraba con "buen pronóstico". A los pocos minutos de que el grupo difundiera la noticia de su muerte, las redes sociales comenzaron a plagarse de repercusiones.Lo despidieron hoy con "profundo dolor" y lo recordaron como "hombre polémico, fiel a sus verdades, defensor de la República y de los valores democráticos" y como una figura "incansable" que amó como ningún otro la radio.Mario fue durante 35 años líder en audiencia y uno de los creadores de "la radio más federal del país", que diseñó y construyó con su impronta.Cadena 3 se presenta como la "auténtica radio federal" de la Argentina. En Córdoba, su cabecera y provincia de origen, tiene una AM y dos FM. Además cuenta con una red de 34 repetidoras (entre propias y asociadas) en otras 15 provincias.La red es la sucesora de LV3 Radio Córdoba que, en 1990, fue privatizada y quedó en manos de Radiodifusora del Centro. Su accionista mayoritario es Gustavo Defilippi, un empresario de perfil bajísimo que proviene del sector financiero, junto con los conductores "estrella", los sanjuaninos Mario Pereyra y Rony Vargas.La entrevista que le hizo Pereyra al actual presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral se convirtió en viral: el entonces candidato le decía que no reformaría la Justicia. "Grábelo, eso no va pasar", sostuvo Fernández en dicha entrevista.Su esposa Estela, y madre de sus hijos, se encuentra aún internada en el Instituto Modelo de Cardiología con Covid-19.