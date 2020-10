Leticia Siciliani soñó con el chef: "Lo que me va a cobrar la psicóloga"

Hace algunos días Leticia Siciliani aprovechó su participación en Masterchef Celebrity para revelar que había soñado con Germán Martitegui. "Quiero saber el sueño del principio al final", advirtió el chef a lo que la joven contestó que en el sueño era su padre y que le enseñaba a hacer panchos.

"Me decía que me quedara tranquila, que no era malo y que, por el amor que me tenía, me tenía que poner los puntos", contó.



En la emisión del jueves por la noche la hermana de Griselda Siciliani reveló que nuevamente el especialista fue el protagonista de sus sueños. En el momento en que presentó su plato dulce fue Damián Betular quien se lo consultó. "Genial, el protagonista es el mismo. Pero: ¿Evoluciona o seguimos con la misma relación? ¿Sigue siendo tu papá?", dijo.



"Si, sigue siendo mi papá. Pero tenemos otra relación. Pero no, es todo familiar. La psicóloga lo que me va a cobrar", expresó con humor la actriz. Mientras que el chef le respondió: "Perdón: ¿Y la mía? Lo que va a cobrar a mí ahora". Y agregó: "¿Nunca te paso una receta en el sueño? Porque yo quiero saber, el mundo está hablando de esto y me parece una falta que no me digas".



Es preciso recordar que hace algunos días Germán Martitegui encaró a Vicky Xipolitakis y la dejó sin palabras. Es que cuando la modelo se acercó a los jurados con su plato, le preguntó: "¿Estás haciendo puchero otra vez?". De inmediato la participante lo negó. Y el conductor Santiago del Moro acotó: "No, bebotea". Fue en ese entonces que el cocinero afirmó: "Vos re beboteás".