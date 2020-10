Khloe Kardashian sorprendió al contar que se contagió de COVID-19

Desde la familia Kardashian mantuvieron esta situación puertas adentro de sus mansiones, y ahora en un nuevo adelanto del capítulo, "Keeping Up with the Kardashians", decidieron contarlo y además se muestra a Khloe Kardashian en reposo.



"Acabo de enterarme de que sí tengo corona", expresa la joven frente a cámara. "He estado en mi habitación. Voy a estar bien, pero me sentí realmente mal un par de días", expresa visiblemente afecta por los síntomas que causa el virus.



Algunos de los síntomas que habría presentado la joven empresaria fueron tos, temblores, vómitos, dolores de cabeza, sofocos y escalofríos. Por el momento, no se indicó cuando fue que contrajo el virus ya que los capítulos son grabados con anticipación.



En el clip, también se puede ver a Kim quien indica sobre la situación de su hermana que estaba esperando los resultados del hisopado: "Quiero decir, mi instinto me dice que lo tiene solo porque está muy enferma", y todos los integrantes de la familia indicaron que iban a salir adelante.



Recordemos que la familia anunció que sería la última temporada de su realitie show, con este programa en el 2007, todos los miembros fueron parte, saltaron a la fama. Desde aquel momento son parte de los famosos de Hollywood y las hermanas formaron parte de grandes escándalos, pero también se destacaron como empresarias e íconos de la moda.