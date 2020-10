La "Viuda Negra" se casó por tercera vez: Scarlett Johansson dio el "sí"

La estrella de Hollywood, Scarlett Johansson se casó por tercera vez, en una "ceremonia íntima" celebrada el fin de semana, con el comediante Colin Jost.Johansson, la actriz mejor pagada del mundo el año pasado, que protagonizará la muy retrasada película de superhéroes de Marvel "Black Widow", anunció las nupcias a través de la organización benéfica Meals on Wheels.La pareja se casó ante "familiares cercanos y seres queridos, siguiendo las precauciones de seguridad por la COVID-19", escribió la organización benéfica en Instagram."Su deseo de boda es ayudar a los adultos mayores vulnerables durante este momento difícil al apoyar a @mealsonwheelsamerica", dijo la publicación, invitando a donaciones.La estrella de 35 años se comprometió con el escritor y actor de "Saturday Night Live", de 38 años, en mayo de 2019 después de dos años de noviazgo.Johansson, nacida en Nueva York, estuvo casada anteriormente con el actor canadiense Ryan Reynolds y el periodista francés Romain Dauriac.Tras una serie de papeles siendo niña, saltó a la fama con la comedia romántica de Sofia Coppola, ganadora del Oscar en 2003, "Lost in Translation" ("Perdidos en Tokio").Desde entonces, tuvo diversos papeles protagónicos, entre ellos ocho apariciones en películas de Marvel como Natasha Romanoff, y ganó 56 millones de dólares, encabezando la lista de actrices mejor pagadas de Forbes en 2019.Johansson obtuvo dos nominaciones al Oscar el año pasado, por "Jojo Rabbit" y "Marriage Story".La actriz se ha pronunciado en favor de las causas de las mujeres: fue una de las primeras en unirse y ayudar a financiar el movimiento Time's Up, que trabaja para defender a las víctimas de acoso y abuso sexual.