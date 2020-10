Asaltaron a la China Suárez en Chile y ella contó detalles de lo sucedido

Aún conmocionada por lo sucedido, la pareja de Benjamín Vicuña contó detalles de cómo ocurrió el asalto. "Me encantaría no estar haciendo este video, pero nos acaban de robar, no nos hicieron nada, estamos bien", destacó.



"Nos robaron en el Mall Parque Arauco, en Santiago de Chile. Se llevaron la billetera entera con todos los documentos, los carnets de la obra social y las tarjetas. Les quiero pedir por favor que si alguien encuentra los documentos que por favor me contacte", solicitó a sus seguidores que no tardaron en reaccionar a su posteo.



Además advirtió que los ladrones "están usando una modalidad que te empujan y te distraen". "Yo estaba con mis tres hijos sola y vieron ahí la posibilidad. Tenés que ser muy mala persona para robarle a alguien y encima si está con un bebé en el pecho y otras dos hijas más", remarcó.



Según su relato, el robo ocurrió cerca del ascensor que hay en el estacionamiento del centro comercial. "Una chica se metió en el ascensor, otro señor la esperando abajo sin mascarilla y le dice que se tenía que bajar, que había mucha gente en el ascensor. Ella bajó, me empujó, me llamó la atención el empujón en medio de una pandemia y con tres chicos. Me fijé y me había robado la billetera", detalló.



"Grité, y la gente de seguridad apareció a los minutos que si hubiese habido alguien ahí probablemente la hubieran agarrado. Hay cámaras de seguridad así que espero que encuentren a esta pareja que anda robando", lamentó. Y reclamó: "Por favor pongan seguridad en los estacionamientos sobre todo".



En ese sentido también apuntó: "Estén atentos, atentas. Es una muy buena modalidad porque la gente se distrae. Estamos bien, por suerte. No se preocupen los que me están mandando mensajes. Fue un muy mal momento sobre todo para mis hijas que son chicas y no pueden entender como alguien puede hacer algo así".