Posó con lencería, pero apareció una "mano misteriosa" sobre su cola

Noelia Marzol, es sin dudas, una de las artistas de Argentina que más popularidad ganó en la cuarentena, a pesar de trasladar una fama de hace años. Con la experiencia teatral virtual SEX, de José María Muscari, la bailarina y actriz acumuló más fans. Con el propósito que cautivar a más personas a que se unan a la experiencia, ella comparte constantemente contenido sensual.Además de fotos sexys, Noelia Marzol también publica los looks de su día a día y producciones de fotos para marcas de ropa. Pero como esta no fue la excepción, ella posteó una foto posando en el jardín de su casa, en lencería color blanca marfil, con una bombacha tiro alto y un corpiño con aro. Lo que tiene de "atípico" esta foto, es que hay una "mano misteriosa", sobre la cola de ella."Intento trabajar pero una mano misteriosa me impide hacerlo con seriedad. Cuando vas a madurar", escribió Marzol, arrobando a su novio.