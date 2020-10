Malena Narvay cambió por completo su look

El período de cuarentena obligatoria trajo como consecuencia muchos trucos caseros y distintas maneras de llevar adelante el tiempo en casa. No solo con recetas nuevas o viendo películas recomendadas, sino también con clases virtuales de gimnasia y consejos de internet sobre cómo mantener o retocar el pelo.Quien se sumó a esta movida fue la actriz Malena Narvay, que hace poco compartió en su cuenta de Instagram cómo se cambió el color de un mechón del cabello, pasando de su castaño claro habitual a un rubio encendido.Sin embargo, el cambio de look casero parece no haberle causado satisfacción a la cantante, quien ahora, con las peluquerías abiertas, decidió atenderse por profesionales y darle aún más un radical cambio a su imagen.A pesar de que no tiñó por completo su melena, Narvay mostró el gran paso por la tintura: Se realizó un corte irregular y se decoloró la capa inferior para dejar a la vista unas mechas casi blancas.Rápidamente sus seguidores elogiaron la nueva decisión y remarcaron la belleza de Malena quien es tildada de hermosa por todos sus fans en cada publicación que comparte.