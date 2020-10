Este jueves, Francisco Cuestas compartirá "El legado" en un show virtual

Peña Entre Todos

Este jueves, Francisco Cuestas realizará un concierto diferente, recorriendo lo mejor de su repertorio. El show se emitirá en vivo por la plataforma wama.liveEl conductor del programa Peña Entre Todos, dialogó cony contó los detalles de su recital. Además, cantó en vivo "No es lo mismo" "Dile que vuelva" y el clásico "Juan del Gualeyán"."Preparar este show me costó mucho más que los presenciales. Requiere otra responsabilidad la producción, al ser virtual tenemos que aprovechar la tecnología, para poder generar un contacto con el público", expresó a Elonce TV el heredero de "Los Hermanos Cuestas"Este jueves se celebra el día de la chamarrita, "me pareció una buena fecha para realizar el show, para homenajear a Linares Cardozo y por supuesto a mi papá. Siento que va a ser un reencuentro no solo con el público, sino también con mi padre, lo siento con mucho orgullo".Néstor Cuestas, padre de Francisco, falleció el pasado 23 de septiembre a los 76 años de edad, producto de complicaciones en su salud y tras haber padecido coronavirus.Las entradas para el recital cuestan $200 y para acceder al show se pueden comparar en el siguiente link: https://wama.live/show/5f35686c2f444f00042c0f09?fbclid=IwAR1NGqkGtLEssaZQnJz35WfGB7G4f8sb0arb2CDGtMJu0qMM0PYkS38FxkI Peña Entre Todos, es un programa de Elonce TV de música y entrevistas, dedicado a los artistas regionales y naciones para que puedan compartir las producciones que realizaron durante el aislamiento.El ciclo, es conducido por Francisco Cuestas, músico y compositor entrerriano y se emite los domingos a las 20 horas, y se repetirá los viernes a las 22 horas."Estoy muy contento con el espacio y por pertenecer a la familia de Canal Once. El programa me llena de satisfacciones y de orgullo, porque si bien hablamos con los artistas nacionales, pero también con los artistas locales y regionales que están haciendo su camino", finalizó.