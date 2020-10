Coronavirus: Diego Latorre fue internado y difundió un video

"Hola gente, cómo están. Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de neumonía leve. Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante", señaló el comentarista de fútbol, Diego Latorre.

Tras conocerse que su hija Lola dio positivo en coronavirus, se confirmó que ex el delantero de Boca y Racing también se había contagiado la enfermedad, por lo cual Latorre no estuvo presente en el programa ESPN Fútbol Club que comparte los lunes con Alejandro Fantino, Mariano Closs, Oscar Ruggeri y Miguel Simón.Por su lado, la esposa de Latorre, Yanina, expresó en su cuenta de la citada red social: "Estoy recibiendo un montón de mensajes... Bueno, Diego está internado, está bien, en Los Arcos".La panelista de Los Ángeles de la mañana había comentado en el programa que se emite por El Trece que el martes el ex jugador "se había levantado peor, no tuvo un buen día y se sintió muy mal todo el día"."Tenía mucho sueño, tenía chuchos de frío, le empezó a subir la fiebre así que su médico activó el protocolo y lo llevaron a Los Arcos", añadió Yanina Latorre.Asimismo añadió: "Le hicieron los estudios. El TAC (Tomografía axial computarizada) le salió que tiene una neumonía leve, pero oxigena bien y los signos vitales están bien. No tiene que tener respirador ni nada, pero es una neumonía y ya pasaron varios días desde que tiene Covid".