La cifra millonaria que recaudó Chespirito con "El Chavo del 8" y sus personajes

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Roberto Gómez Bolaños, popularmente conocido como Chespirito, fue el creador de numerosos personajes y programas de TV. El Chavo del 8, El Chapulín colorado, El doctor Chapatín y Los supergenios de la mesa cuadrada, entre otros programas salieron de la mente del reconocido artista, que murió en la Ciudad de México a los 85 años en noviembre de 2014.A lo largo de su carrera, el cómico fue el autor de más de 100 personajes originales, docenas de comedias de situación y unas 40 películas. El Chavo del 8 fue un éxito alrededor del mundo, con presencia en más de 50 países.En un informe publicado recientemente en Celebrity Net Worth, un sitio especializado estimaciones de los activos totales y actividades financieras de estrellas internacionales, Chespirito logró alcanzar un patrimonio neto de 50 millones de dólares.Tras la muerte del artista, Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, fundó Grupo Chespirito, la empresa que es dueña de los derechos de la propiedad intelectual del comediante mexicano.En octubre de 2019, esa firma se asoció con THR3 Media Group para empezar a producir una biopic sobre la vida de Chespirito y otros contenidos basados en El Chavo del 8, El Chapulín colorado, El Chompiras y El Dr. Chapatín, entre otras creaciones del cómico.En la conferencia de prensa por dicho acuerdo, el hijo del humorista destacó que su intención es que el legado de su padre "siga vivo y en el corazón de las personas que disfrutaron de sus programas".En agosto, Grupo Chespirito no logró llegar a un acuerdo con Televisa, el canal que históricamente pasó los episodios de la exitosa serie. Ante esa fallida negociación, Roberto Gómez Fernández anunció que los capítulos de El Chavo del 8 y demás creaciones de Chespirito dejarían de emitirse en todo el mundo."Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", afirmó el hijo del artista mexicano.Florinda Meza también se lamentó por la fallida negociación y apuntó contra Televisa. "Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares es donde menos te valoran, nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no esté en está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público. Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido estará más vivo que nunca", fue el contundente descargo de la viuda del actor.