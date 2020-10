Ximena Capristo mostró un tatuaje que la "identifica"

La crisis de pareja que transitan Ximena Capristo (43) y Gustavo Conti (45) quedó expuesta por la morocha, cuando publicó en Instagram una charla de su esposo con otra mujer, de la que preservó su identidad. Pero más allá de lo que se dijeron, el hecho dejó una marca indeleble en la actriz, quien decidió realizarse un enorme tatuaje en su brazo derecho.El diseño elegido fue la mítica ave fénix, que según cuenta la leyenda, "siempre renace después de arder en fuego". "Qué maravilloso es el #avefenix. Vive. Crece. Aprende. Resiste. Luego se disipa en sus cenizas, de las cuales retorna a la vida, ansioso de encontrar un nuevo amanecer", describió Ximena su tattoo al postear las fotos en Instagram.Y en diálogo con el portal, Capristo explicó: "Hace años tengo ganas de tatuarme un ave fénix. Pase por varios diseños, que ninguno me gustaba. Hasta que mi tatuador, Javi, me diseñó este con algunas ideas en común"."Creo que estamos todo el tiempo renaciendo, aprendiendo, resistiendo y dejando atrás esa parte que no nos gusta, dejándola morir y sacando lo mejor de uno. Siento que me identifica. Crear mi mejor versión todo el tiempo", concluyó Ximena Capristo.