Revelan delicado estado de salud y problemas económicos de Camila Perissé

Camila Perissé atraviesa un delicado estado de salud. En los últimos dos años le realizaron tres operaciones y también debió lidiar con el daño que le provocó un medicamento que le recetaron por error.Su marido, Julio "El Chino" Fernández y su abogado, Juan Manuel Dragani, se refirieron al estado de salud de la actriz y a los problemas económicos que atraviesan. Actualmente viven en una casa sin agua potable, en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino. "Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no", contó Fernández en Confrontados, ciclo que conduce Marina Calabró.

La pareja de la actriz, quien está con ella desde hace más de veinte años, explicó en detalle el momento que están atravesando: "Todo empezó con una operación de cadera. Camila tuvo tres operaciones en el lapso de dos años y, con 66, es difícil reponerse a eso, a los medicamentos, a la anestesia y a todo eso. Además, creemos que está mal diagnosticada y mal medicada. Dicen que tiene fibromialgia y le dieron un medicamento para la epilepsia y ella no es epiléptica. Lo solucionamos comprando cloruro de magnesio, porque tenía calambres en pies y manos. Ahora está estable, la estamos tratando con acupuntura pero su mano izquierda no funciona bien y se olvida de algunas cosas. Pero está bien y sabe lo que pasa. Por la pandemia no estamos trabajando, y no tenemos dinero. Queremos mudarnos a Mar del Plata, a una casa familiar que tenemos y donde podemos vivir, pero no tenemos dinero para la mudanza. Ya vendimos todo, no nos queda nada. Hoy no tenemos ni un peso. Por suerte aparecieron dos ángeles que nos ayudaron y son Daniel Fernández y Mimi Pons. Y también, en lo que pudo, Romina Gay".Julio Fernández también contó que quedaron atrás los problemas de adicciones que la pareja sufrió hace años. "Eso no se van nunca del organismo. Nosotros cambiamos nuestra forma de vida y jamás tuvimos recaídas".Por otra parte, el abogado de Camila Perissé, Juan Manuel Dragani, también dio su testimonio: "Consideramos que estuvo mal diagnosticada y ahora está en un estado desesperante, producto de la ingesta de un medicamento mal suministrado. El deterioro fue fulminante".