El drama de Adriana Aguirre: "Vivo de los ahorros porque no tengo trabajo"

En una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Adriana Aguirre relató los detalles de la situación que está viviendo por la pandemia de coronavirus.



"Es un drama porque sigo viviendo de los ahorros porque no tenemos trabajo. Yo toda mi vida he vivido del teatro hasta este año", comenzó diciendo la vedette.



En ese sentido, agregó: "La temporada de verano fue interrumpida por todo este problema. Soy una mujer que convoca en el teatro. Tengo mi público ganado desde hace tantos años".



"Hay actores que la verdad no somos tenidos en cuenta. Y en realidad somos esenciales. Como lo sos vos. Somos esenciales porque hacemos reír a la gente. Porque le llevamos divertimento, le llevamos talento, una divertida cómica o dramática", manifestó.



"Es un drama esta situación porque a nadie le gusta gastarse los ahorros. Sobretodo estando bien de salud. Yo tuve covid y la verdad lo pasé bien", dijo al respecto.



Siguiendo con su relato, Aguirre afirmó: "Tengo un tema judicial con una cafetería. Desde hace meses que no me pagan el alquiler. No me pagan las expensas. Estamos hablando desde el 2019 que no me pagan nada. No me pagan el ABL, ni nada. Este problema lo tengo con unos inquilinos. Dejaron de pagar el alquiler y antes de la pandemia. No tienen excusas".



"Estoy perjudicada por todos lados. Pero he sido muy ahorrativa. Cuando vos tenés un ahorro, sirve para superar los momentos de crisis", concluyó.