Avanza el pedido de extradición a Brasil de Juan Darthés

La abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, afirmó este lunes que el Ministerio Público Fiscal de ese país realizó un pedido de "certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura" para iniciar el proceso formal de extradición del actor Juan Darthés, quien se encuentra en Brasil imputado por "violación agravada" tras la denuncia de la actriz en 2018."El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés" quien se encuentra en Brasil, país que no tiene con Nicaragua tratado de extradición, confirmó Cruz en diálogo con Télam.Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, se encuentra radicado en Brasil, país donde nació y adonde decidió refugiarse luego de la denuncia por violación ya que dispone de doble nacionalidad, argentina y brasileña.Cruz agregó que "eventualmente va a ser negado" el pedido, aunque se debe "agotar la solicitud de extradición", y luego iniciar "el trámite para que Darthés sea juzgado en Brasil".La letrada señaló que "el trámite de cara" a ese proceso "dura un tiempo prolongado", y agregó que sigue "vigente la orden de captura de Interpol" que fue solicitada por la justicia nicaragüense."Si abandona el país puede ser detenido donde esté, por eso no se atreve a salir porque solo tiene permiso de movilidad en Brasil", dijo, y destacó que aunque no se cumpla con la extradición "no significa que exista impunidad".La actriz Thelma Fardin acusó en 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas, a Darthés de haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras filmaban una tira infantil, cuando ella tenía 16 años y él 45.La denuncia penal fue realizada en la unidad fiscal especializada en género del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua porque la presentación judicial debe efectuarse en el país donde ocurrió el hecho a investigar.