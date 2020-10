Marcelo Roselli recorrió los 35 años de Los Alonsitos en la pantalla de ElonceTV

Video: Marcelo Roselli recorrió los 35 años de Los Alonsitos en la pantalla de Elonce TV

Los Alonsitos es una agrupación de música tradicional argentina, de estilo folclórico chamamecero, está integrada por Ariel Báez, Marco Roselli y Marcelo Roselli.



Uno de sus integrantes, Marcelo estuvo presente, a través de videollamada, en el programa Peña Entre Todos junto al conducto Francisco Cuestas. Cantó en vivo, habló de los inicios del grupo y cómo vive la pandemia.



"No creo que las comunicaciones y nuestro trabajo se remita a una pantalla, creo que vamos a volver a como era todo antes de la pandemia", expresó a Elonce TV el artista.



El grupo musical, realizó el 18 de septiembre su primer show virtual, al respecto Marcelo dijo que "fue raro, estamos acostumbrado a los escenarios, el ida y vuelta entre el público y nosotros, y eso no pasó".



"La peña que realizamos tuvo un gran éxito, en el canal de YouTube tuvimos 12.500 visitas, además de otros canales virtuales por el que se transmitió. Pero fue muy raro, terminas de tocar y esperas los aplausos y no pasa nada", comentó.



Y agregó que "uno trata de hacerlo con el amor y la pasión con la que siempre toca, pero sin duda no son las condiciones ideales para realizar un recital. Nuestra actividad está dada para sentir en el momento lo que generas en el público".



El grupo se formó en Corrientes cuando los integrantes tenían apenas 10 años de promedio, en 1985.



Nota completa en el video.