Sol Pérez se animó a un cambio de look y fue celebrado por sus seguidores

Con sus completas rutinas de entrenamiento, pasando por sus salidas espontáneas hasta la manera en la que prende el fuego para el asado, Sol Pérez cautiva a sus seguidores con los posteos que realiza. Este viernes la modelo y conductora de Canal 26 sorprendió con un cambio de look, que fue celebrado por sus millones de seguidores.Desde su cuenta de Instagram, Sol Pérez mostró que, tras haber pasado por la peluquería, luce diferente: menos cantidad y mayor color."Cambio de look por acá. ¡Qué equipo este!", escribió la modelo junto a un agradecimiento y menciones para el equipo de la cadena de peluquerías de Claudio Cerini. El posteo de la modelo con nuevo corte cosechó nada más y nada menos que más de 100.000 "Me gusta" en menos de cinco horas de haber sido publicado.Horas antes, Sol Pérez también había adelantado su look para la grabación de Santo Sábado, el programa que conducen Guillermo "El Pelado" López y Soledad Fandiñopor la pantalla de América. En esa ocasión la modelo y conductora compartió una foto en la que lucía un sensual mono negro con un top haciendo juego.