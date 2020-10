Alex Caniggia confesó que a su padre "le perdió aprecio" porque lo defraudó

El mediático reveló que hace un año no habla con su papá y que le molestó muchísimo el drama familiar con su mamá.



"Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero si no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con él", expresó en en Mitre Live sobre el escándalo público y legal que enfrentó a su papá con su mamá.



Además, remarcó que desde el primer momento apoyó a Mariana Nannis en el conflicto con el exdeportista. "Me molesto y tomé partido; me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudó como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso", sentenció.



Antes de cerrar, reveló que le encantaría que su papá y su mamá hicieran las paces. "Ya está. Son cosas que pasan en la vida y tienen que solucionarlo ellos", expresó. Y se despidió admitiendo que estaría bueno poder charlar con su padre sobre lo sucedido: "Me gustaría verlo en algún momento, pero él no me llamó nunca ni yo lo llamé a él".



(Ciudad Magazine)