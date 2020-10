Oriana Sabatini sigue negando los rumores de embarazo: lo desmiente con humor

El rumor que afirma que Oriana Sabatini estaría esperando su primer hijo con Paulo Dyaba crece a pasos agigantados. Y tomó más fuerza cuando Ángel de Brito contó que habló con ella y lo negó, pero que Andrea Taboada tendría la certeza de que está transitando el segundo mes de gestación.¿Cómo reaccionó Oriana ante este rumor? Cuando leyó el testimonio de Ángel, se rió de la situación y le preguntó si le estaban lanzando una indirecta para que aflojara con los helados. Claramente, se lo tomó con humor.Sin embargo, al darse cuenta de que la versión no para, se comunicó con Nicolás Peralta a través de dos mensajitos de WhatsApp y la desmintió rotundamente."No sé de dónde lo sacaron y me da gracia porque mis papás me dicen que los llaman todo el tiempo felicitándolos porque van a ser abuelos. Ese rumor va a durar menos que un 'pepe' en una canasta porque no me va a crecer la panza, a menos que siga comiendo todo lo que estoy comiendo acá cuando vengo a la Argentina. Pero no, es mentira, no sé de dónde salió ese rumor", fue el mensaje de Ori que leyeron en Cortá por Lozano (Telefe).Antes de cerrar, volvió a remarcar que no está esperando un hijo y que si estaría embarazada lo comunicaría de otra manera. "Claramente, si estuviese embarazada no subiría esas fotos... Pero sí, hay gente que lo afirma y muchas personas se lo creyeron. Me habló un montón de gente preguntándome si era verdad. Pero no, no estoy embarazada por ahora", cerró.(Ciudad Magazine)