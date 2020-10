Fede Bal ve bien, pero usa anteojos: reveló el motivo

El participante de MasterChef Celebrity se sinceró sobre el llamativo uso de lentes aéreos.



Ciudad Magazine se sacó la duda sobre si el actor tenía problemas visuales, o en realidad se trataba de una moda o parte de una campaña publicitaria.



"Los anteojos en realidad los uso por el covid. Yo soy un chabón que todo el tiempo se toca los ojos", comenzó el actor.



"Me pongo los lentes como para saber que me cuido", explicó Fede, quien viene de recuperarse de un cáncer de intestino.



"No tienen aumento, pero tienen un filtro y además me hace no tocarme la cara", concluyó Federico Bal respecto del accesorio que luce en cada entrega del reality.



(Ciudad Magazine)