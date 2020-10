Claribel Medina apostó al amor con un hombre que se dedica a la construcción

Después de mucho tiempo sola, la participante de el "Cantando 2020" fue nuevamente flechada por cupido. Tan es así que contó qué gesto la conquistó de un trabajador de la construcción y cómo es la relación entre ellos, aún en tiempos de pandemia por Covid-19.



"Estoy muy bien. Tengo un chico muy interesante. Bueno, no es un chico, es un muchacho ¿no? Es un muchacho grande. También es músico, pero no vive de la música, se dedica a la construcción", relató la actriz.



"Un día llega el pintor, otro día llega el constructor, llegan todos los personajes y es muy interesante. Lo conocí un día que estaba cantando y no estaba en un estado físico muy interesante. Venía de ensayar y estaba espantosa", expresó la actriz.



Ante la pregunta de cómo se conocieron con su nueva "media naranja", relató: "Se me dañó el equipo y él me dijo "te presto el equipo", y así nació la relación", contó la exesposa de Pablo Alarcón.



"El negro es un compañero enorme, un hombre muy silencioso, la que habla soy yo. Ojo, por momentos no nos damos ni bola. Nos encontramos cuando queremos, hacemos citas adentro de casa", compartió Medina sobre el hombre con el que volvió a apostar a la convivencia y que, a priori, no sabía que ella era famosa hasta que descubrió una gigantografía de una obra de teatro que ella protagonizó en la provincia de Córdoba.