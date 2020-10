La sugestiva frase de Mica Viciconte cuando le preguntaron si estaba embarazada

Con el rumor instalado en los medios, Mica Viciconte volvió a aprovechar su debut en Pampita Online para desmentir estar esperando su primer hijo con Fabián "el Poroto" Cubero. Sin embargo, al ser indagada por Carolina Ardohain una frase sembró todavía más dudas.Pampita: -¿Te siguen preguntando si estás embarazada?Viciconte: -Eso me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada.P: -¿Ya te empezaron a creer los más cercanos, los familiares?V: -Hoy me volvieron a escribir y me dicen "¿no nos vas a avisar?". Y les respondo que no estoy embarazada.P: -Vi que los portales lo siguen afirmando. Es re loco eso porque la protagonista dice que no y pasan los días y siguen diciendo que sí.V: -Aparte tenés que esperar 3 meses. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad.P: -El día que eso pase, ¿vas a esperar exacto los 3 meses?V: -Y.. me dijeron eso. Así que nada, esperaré los 3 meses cuando me digan.P: -Cuando te digan. . . Ay, la dejó picando.V: -No, no. Ganas tengo, por supuesto. Pero no sé si ahora en este momento de mi vida. Lo hemos hablado con Fabi. Las ganas al 100% las tengo yo porque no tengo hijos y él ya tiene experiencia. Yo se lo planteé desde el día cero y me dijo que no había drama. Así que cuando levante la bandera, arrancamos.