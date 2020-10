"Tres en una cama chiquita": El sueño de Sandra Borghi con un colega

Sandra Borghi le contó al Pollo Álvarez, en vivo, un pícaro sueño que tuvo con él. La periodista sorprendió a su compañero en la conducción de Nosotros a la mañana con una frase que le resultó inesperada: "Anoche soñé con vos"."Yo estaba en tu casa", le contó Borghi. "Pero si no se puede por el aislamiento", le avisó el Pollo. "Era un sueño, qué querés. Además estaba Tefi, tu mujer", le aclaró ella."No sé por qué motivo, vos me invitabas a quedarme, creo que porque se largaba la lluvia, y yo aceptaba como si nada fuera, como si no tuviera hijos y me quedaba con ustedes", indicó."La cama era chiquita y estábamos los tres. En un momento tu mujer se sentía incómoda, se iba y nos quedábamos los dos. Te juro que me levanté pensando que habíamos dormido juntos", detalló.Mientras Nicole Neumann ("Apa, apa, apaaaa. . . ") y Agustina Kampfer ("Hay que mirarse cara a cara después de esta confesión eh. . . ") aportaron lo suyo, Borghi siguió con el relato. "En un momento nos fuimos a dormir. Y tengo que hacerte una confesión graciosa. Me quise poner un pijama de Tefi y no me entraba y me ponía uno tuyo al final". El Pollo sonrió."La cama era chiquita y estábamos los tres juntos. Entonces como Tefi estaba un poco incómoda en un momento se iba y nos dejaba a los dos solos en la cama. Pero nada eh, no pasaba nada, simplemente dormíamos. No es que pasaba algo más, pero sí estábamos acostados juntos", agregó.El Pollo puso caritas, respiró profundo y buscó alguna complicidad con los panelistas. "Yo me desperté hoy convencida de que esto había sido realidad y que habíamos dormido juntos", la remató Borghi.