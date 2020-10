Nació Agustín, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese

Abel Pintos y su novia Mora Calabrese se convirtieron en padres de su primer hijo juntos. El nombre que eligieron para el niño es Agustín.Según contó el periodista Ángel De Brito en Twitter, el nacimiento del bebé se produjo a las 19.30 de ayer, miércoles, en la ciudad de Resistencia, Chaco, la provincia natal de Mora Calabrese, quien ya es madre de una niña fruto de una relación anterior."Abel Pintos fue papá. Nació a las 19.30 en Resistencia", tuiteó el conductor de Cantando 2020.Abel Pintos había anunciado en el mes de marzo que sería padre por primera vez. En aquella ocasión, escribió en sus redes sociales: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto".Pocos días atrás, el cantante asombró a sus seguidores en Instagram con una foto donde se lo ve con un importante cambio de look: sin barba ni bigote. La foto en la que está abrazando la panza de su mujer la acompañó de un texto dedicado a Agustín, el hijo que nació ayer, miércoles."No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando, chiquito!", prometió Abel Pintos en su tierno posteo en Instagram.