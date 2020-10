Darthés habría vendido propiedades y tendría un nuevo emprendimiento

Luego del escándalo mediático y el repudio público a partir de la denuncia en la Justicia de Thelma Fardín por violación, Juan Darthés se radicó en Brasil, su país de origen, y no regresó a la Argentina pese al pedido de captura internacional dictado por la Interpol en 2019.



La ex "Patito Feo" radicó su denuncia en Nicaragua, donde ocurrió el abuso, y la justicia de ese país lanzó la captura de Darthés, pero él sigue libre ya que Brasil no tiene tratado de extradición para sus ciudadanos.



A poco de cumplirse dos años de la huida del actor a San Pablo, el periodista Daniel Ambrosino reveló en "América Noticias" cuál es la situación actual del también cantante y su familia. "Él está en Brasil, que no tiene ningún tipo de convenio con otro país de extradición, por lo que en Brasil puede moverse libremente, pero si cruza las fronteras podría ser detenido", detalló.



"La información que nos llega es que la familia está viviendo con él en Brasil. De acuerdo a lo que nos han informado, antes de la pandemia, los hijos iban y venían, pero ahora estarían todos en Brasil", contó.



En cuanto a la realidad económica y financiera del protagonista de "Dulce Amor", expresó: "En este tiempo habría vendido varias propiedades millonarias, algunas de ellas antes de la denuncia y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior, sin haber pasado por alguna cuenta en Argentina y estamos hablando de millones de dólares. Su casa en Nordelta estaría alquilada, igual que otras casas que tendría en Buenos Aires".



Pero también Ambrosino contó cuál es el nuevo emprendimiento que lanzó el cuestionado artista: "La información exclusiva que tenemos es que Juan Darthés, en Brasil, en San Pablo, donde estaría viviendo, habría puesto una productora de teatro, pero que por supuesto, y por ahora, no estaría a su nombre y todo esto lo tendría bajo el nombre de sus hijos y uno de sus hermanos, quienes estarían manejando absolutamente todo".

