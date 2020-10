Pamela David se entrena para un nuevo rol dentro del Grupo América

Alejada de la televisión desde hace un tiempo, Pamela David reveló que se está preparando para cumplir un nuevo rol en el medio.



La conductora contó que está instalada desde hace seis meses en la provincia de Mendoza con el fin de prepararse para el rol de ejecutiva de medios.



"Empecé a involucrarme en los medios del Grupo América Cuyo para hacerme cargo. No solo para aportar y colaborar sino para tomar decisiones", explicó en referencia a su rol dentro del multimedio cuyo dueño es Daniel Vila, su esposo. "Me estoy entrenando. Estoy aprendiendo un montón y me encanta", agregó la nacida en Santiago del Estero en nota con el ciclo Agarrate Catalina.



"¿Viste que cuando algo te gusta mucho de verdad podés pasar horas y horas y el tiempo se te pasa volando? Daniel (Vila) está más con los medios de Buenos Aires y alguien lo tiene que hacer para continuar con esto, así que estoy muy contenta. Y me encanta", sostuvo la ex conductora de Pamela a la Tarde en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.



Al ser consultada sobre si conduciría un programa en un canal que no sea América, Pamela David no le cerró las puertas la posibilidad: "Yo no lo descarto. Sí sé que voy a volver a la tele en algún momento y voy a tener más claro el mensaje que quiero dar", respondió la conductora, de 42 años de edad.



Por último, sobre su salida de América, tras estar casi 10 años al frente de programas en vivo en el canal, dijo: "Yo no quería seguir haciéndolo. Terminé con mucha responsabilidad el último día del año y en algún momento volveré", cerró David, quien se encuentra en el equipo del proyecto llamado "Tu momento en el siete", un ciclo conducido por Daniela Gutiérrez para El Siete (Mendoza).

Fuente: Exitoína