En medio del escándalo, Gustavo Conti le dedicó un mensaje a Ximena Capristo

En medio de rumores de crisis por supuestas infidelidades de su parte, Gustavo Conti usó las redes para dedicarle un mensaje a Ximena Capristo por el Día de la Madre.El actor, de 45 años de edad, usó su cuenta de Instagram para dedicarle a la actriz, de 43, y madre de su hijo Félix un mensaje por el Día de la Madre. "Te amamos solamente por ser única y maravillosa", escribió Conti en la publicación que acompañó con un video en el que aparece Ximena jugando con el hijo de 3 años que tienen en común."Feliz Día de la madre, @ximecapristo", agregó Gustavo en medio del escándalo que lo tiene como protagonista después de que la actriz publicara una serie conversaciones que su esposo -tras casi dos décadas de relación- habría mantenido con otra mujer.

Si bien la actriz borró todo, el tema ya era la comidilla en cuanto a los chimentos. Consultada sobre los rumores de separación con Conti, Ximena dijo en Los Ángeles de la Mañana: "Se dijo que yo era mentirosa con respecto a los dichos de Conti y demostré que no soy mentirosa, por eso publiqué algunos de los mensajes que tengo. Simplemente eso. Yo no miento", afirmó la actriz, confirmando que no fue hackeada y que fue ella quien publicó mensajes que encontró.Tras el silencio que hizo Gustavo Conti sobre el tema, Ximena volvió a comunicarse con Ángel de Brito, a quien le dijo: "En todo caso, el que tiene que salir a hablar es él. Lo publiqué yo porque estoy cansada de que diga que soy una mentirosa. Hubo una discusión previa, me calenté y lo subí. Después me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo (Félix) sufra. Es lo único que me importa", había dicho Capristo."Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata. Pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas".Luego, Ángel de Brito comentó: "Claramente, algo puntual hubo y él niega todo. Ella publicó los chats pero los editó. Ximena sabe puntualmente quién es. La duda es si sabe qué pasó o si solo tiene ese coqueteo que detectó".