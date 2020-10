Florencia Peña se convirtió en "mamita" y dejó un mensaje en el Día de la Madre

Florencia Peña palpitó el Día de la Madre con un look deportivo para el verano. La actriz felicitó a todas las mamás con un outfit sensual previo a su rutina de entrenamiento."Hoy a las 00.00 me convierto en mamita", escribió con emojis de fuego en la publicación. Desde su enorme jardín se la ve subida a una bicicleta fija, vestida con un top metalizado negro y una prenda íntima diminuta a juego.La actriz de 45 años es madre de tres: Tomás y Juan Otero, nacidos en su relación anterior con el músico Mariano Otero, y el pequeño Felipe, fruto del amor con su actual pareja, Ramiro Ponce de León.En pleno domingo, junto a una foto familiar dejó una profunda reflexión: "La maternidad será deseada o no será. La maternidad es un camino tan personal. No existe perfección, ni estándares. Solo aprendizaje constante. Este amor infinito que siento por mis hijos y que heredé de mi madre es mi único horizonte. Lo demás es tratar de estar a la altura de las necesidades de cada uno para ayudarlos a ser. Esa es la clase de madre que soy. Una guía pero sin rótulos. Sin certezas. Somos un equipo y vamos aprendiendo juntxs. Llevan mi sangre, pero no me pertenecen. No vienen a cumplir mis sueños, vienen a cumplir los suyos. Les regalo mis alas. Úsenlas para ser quienes elijan ser. Y cuenten conmigo para siempre. Vamos juntos entendiendo de qué se trata vivir. ? Feliz día queridos hijos. Ojalá siempre pueda estar a la altura del amor que me dan. Y feliz día mamita hermosa. Gracias por tu enorme corazón. Sin él no hubiera podido crecer. Feliz día para todas las mujeres que todos los días emprenden este camino tan bello y difícil a la vez. Brindo por nosotras".