Video: En el día de la madre, Leandro Lapiduz homenajeo a Sandro en Elonce TV

El reconocido artista concordiense Leandro Lapiduz, dialogó con Francisco Cuestas en una nueva edición del programa Peña Entre Todos. En el Día de la Madre, homenajeó a Sandro e interpretó en vivo sus éxitos: Ave de Paso; Rosa, Rosa; Porque yo te amo.



"Es un espectáculo que convoca mucho a las mamás, es un honor para nosotros hacer este homenaje", expresó a Elonce TV el artista.



Sobre su fanatismo por Sandro, contó que "esto surgió por mi mamá, le gustaba mucho la música y Sandro. A ella no le gustaba que yo haga este homenaje, porque como él no hay dos, pero hoy es una de las fans Nº 1 del espectáculo".



"Una vez en Concordia me convocaron para realizar un show, pero dije que tenía que ser algo fuera de lo común. No es un tributo, porque tiene mucho de Leo Lapiduz, la idea es tener un sonido actual y rescatar la obra del artista", dijo.



Y agregó que "lo hice con mucho amor y respeto a Sandro. No quería caer en una imitación burla, es un homenaje a la obra musical del gitano. Para mí es el artista más importante del hable hispana que dio nuestro país".



"Me pareció que nunca dejó de ser un tipo simple, de barrio y eso quedó a la vista el día que murió, que fue un movimiento nacional gigante. Las personas despidieron a un tipo sencillo".



Al finalizar, dijo que "trato de ir para adelante siempre con las cosas que me hacen feliz. Nunca voy a dejar de lado la música, porque el que la lleva en el alma sabe que es una salvación".



Nota completa en el video.