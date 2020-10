Cinthia Fernández contó que embargó bienes a Defederico por la cuota alimentaria

Después de haber brillado en su debut en el certamen televisivo de canto, Cinthia Fernández se refirió a su conflicto legal con Matías Defederico, el papá de sus hijas, por la cuota alimentaria. El futbolista todavía no logró saldar la deuda millonaria que tiene y, según la bailarina, tampoco está presente en la vida de las nenas como debería.



Cinthia fue tajante respecto a la ¿excusa? de Matías al referirse a su deuda millonaria. "Va a tener que demostrar que no puede pagar...", expresó la mediática bailarina durante una entrevista.



Cuando le remarcaron que él dijo que le pagaría, ella reveló que ya tomó una medida extrema. "Y sí, igual ya le embargué la mitad de la casa...", reveló.



Antes de cerrar, la panelista remarcó que no está dispuesta a aceptar la reducción de la cuota alimentaria (a pesar de que cuando se dictó Defederico cobraba en euros y ya no).



"No. No voy a aceptar la reducción de la cuota. Que pague menos y el resto que se saque del valor de la casa si él, realmente, no puede pagar", sentenció, segura de su decisión.