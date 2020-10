La entrerriana Emilia Mernes lanzó su nuevo tema con el portorriqueño Alex Rose

La cantante, compositora y modelo entrerriana Emilia Mernes, presentóun sencillo en colaboración con el exponente de música urbana Alex Rose. El portorriqueño aportó al pop de Mernes la impronta del rap fusión con folk.

La oriunda de Nogoyá, en una entrevista conya había asegurado que regresar a su tierra natal fue como "volver a ser la Emi de antes".Mernes fue parte de Rombay, el proyecto surgido en Uruguay entre 2017 y 2019, y también tuvo una relación con Vázquez. Finalmente, y de mutuo acuerdo, decidieron que la entrerriana probara suerte como solista y la cantante rápidamente fue apoyada por la industria: hoy es parte de Sony Music a nivel continental, comparte mánager con artistas como Maluma, CNCO o Wisin y estuvo recientemente nominada a los prestigiosos premios Juventud.Con ocho simples y colaboraciones lanzados sucesivamente desde comienzos de 2019, Emilia trasladó su base de operaciones a Miami y se preparaba para regresar a Argentina en el marco de la versión local de Lollapalooza. Pero la pandemia cambió sus planes y ella terminó recalando en Nogoyá, su pueblo natal."Ha sido todo un desafío para mí. Fue como volver a ser la Emi de antes. Es muy loco pero la verdad es que estoy muy feliz de poder estar en mi casa. Siempre agradezco que la pandemia me pudo agarrar acá en Nogoyá y no estando sola allá en Miami. Hubiera sido muy complicado", admite."Por suerte puedo estar en mi casa trabajando en lo que se pueda, enfocada. No dejé de trabajar nunca, todo lo contrario", agregó la popstar de provincia que en agosto ya había lanzado un remix de su éxitojunto a la brasileña Bianca -a quien conoció por TikTok- con clara intención de penetrar en el mercado del país vecino.

"A la hora de componer me gusta buscar conceptos que también sean como una lectura social, y que la gente se pueda identificar. Recalienta hablar sobre el sexo virtual y fui muy criticada. Me pareció muy hipócrita porque hay hombres que cantan letras misóginas, denigrando a la mujer, y no son criticados por eso. Empecé mi carrera a todo o nada y me pareció divertido, y lo seguí haciendo. Hoy en día algunos la gente está más deconstruida, o algunos, porque también hay muchas personas con mente muy cerrada. Yo hago música para la gente que la quiere consumir. Hago lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir cómoda. Al fin y al cabo, la que da la cara y la que tiene que sentir las canciones soy yo", sentenció.