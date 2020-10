Los cantantes de cumbia, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, contrajeron Covid-19

Las noticias no son nada buenas para el certamen televisivo de canto. Después de que se confirmara que la coach Natalia Cociuffo había dado positivo en el test de coronavirus, la producción del programa decidió mandar a hisopar a los dos equipos que ella lidera, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva por un lado, y Lola Latorre y Lucas Spadafora por el otro, y mantenerlos aislados hasta tanto estuvieran los resultados.Es por eso que, en la gala del día viernes, los cantantes fueron reemplazados por Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, quienes cuidaron muy bien su lugar con un logrado homenaje a Gilda. En tanto, la modelo y el influencer estuvieron representados por Ivana Rossi y Pablito Ruiz, quienes se lucieron en un show en honor a Lady Gaga.Sin embargo, en la tarde del sábado se confirmó que Bian y Ángela no podrán volver al certamen, al menos, durante las próximas dos semanas por haberse contagiado la enfermedad. Y fue Ángel de Brito, conductor del ciclo junto a Laurita Fernández, quien lo anunció a través de su cuenta de Twitter. El periodista, además, adelantó que en los próximos ritmos seguirán siendo reemplazados por los colegas que ocuparon su lugar esta semana. Mientras tanto, Lola y Lucas siguen aguardando los resultados de sus test de PCR.En el caso de Lanzelotta, fue él mismo quien decidió comunicarle su situación a sus seguidores. "Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y el resultado es positivo de COVID-19. Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo", escribió en su cuenta de Twitter."Me hice el hisopado otra vez esta mañana y dio positivo. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre... Me duele hasta la piel", reveló el cantante aPor pedido de LaFlia, Lanzelotta había sido hisopado el miércoles, un día después de que Cociuffo confirmara la enfermedad, y el resultado le había dado negativo. De todas formas, se quedó aislado con su mujer y la beba de ambos, Roma, hasta este sábado que se realizó un nuevo test que le dio positivo. Y hoy, obviamente, la preocupación de ambos es cuidar de su hija."Por suerte a Ian, el hijo mayor de Brian, lo llevó el domingo a la noche con la mamá y a la coach la vio recién el lunes. Y, desde que empezó con síntomas, no agarró más a la nena. Pero, como estamos en la misma casa, nuestra prioridad es la beba que, gracias a Dios, por ahora está bien", concluyó Marianita.En tanto, Ángela todavía no se ha manifestado en relación a cómo viene llevando la enfermedad, aunque hasta el viernes a la noche estuvo presente en sus redes sociales, en especial, para agradecer el trabajo que hicieron sus reemplazantes en el homenaje a Gilda, su ídola de toda la vida.Con estos dos casos que se suman, ya son seis los integrantes del Cantando 2020 que dieron positivo de COVID-19. El primero fue el de Flor Torrente, el segundo el del locutor Martín Salwe, el tercero el de Charlotte Caniggia y, el cuarto, el de Cociuffo.