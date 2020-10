Nati Jota expuso una intimidad de la relación con su ex, Bruno Siri, actual novio de Ivana Nadal.



"Una vez guardé a un pibe como "amor" en mis contactos a 4 días de conocernos. Él también a mí. ¿Y saben? Después fuimos novios. ¡Awwww!", escribió la periodista. Enseguida continuó: "¿Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal". Finalmente, dio un consejo: "No sean intensos, nunca. No sirve, no es por ahí", concluyó.



Minutos más tarde, compartió un tuit de 2018. "No afirmo ni niego tener un contacto guardado como "amor"", decía hace dos años Nati Jota sobre Siri.