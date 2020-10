El folclorista y sobrino de Sixto Palavecino que hace "delivery" de empanadas

Gusto a compás de seis octavos, repulgue tallado por manos de guitarrero, masa casera y dos gustos, carne o pollo, aunque quizás aparezca alguna empanada rellena de corcheas y claves de sol. El mundo de Rodolfo Maldonado Palavecino es un pentagrama enharinado.Hay que llamar al número del delivery impreso en el volante de papel. Atiende él, uno de los folcloristas más reconocidos de la Argentina, compositor y cortador a cuchillo de la carne que condimenta Élida Farías, su esposa, para la preparación: "Tenga paciencia, estimada clienta, ¿usted sabe lo que tarda un santiagueño en hacer una empanada?", contesta a cada pedido.Cuando la docena cruje, Rodolfo se sube a su camioneta y avisa a los clientes por teléfono que vayan bajando, para que los manjares de Wilde al fondo no se enfríen ni tengan que ser recalentados.El hombre que hace el reparto tiene más de 150 grabaciones registradas en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y tocó con todos, por poco no tocó con Colón, como dice la canción de León Gieco que juega con la "o"."Desde que empezó la pandemia, llevo escritas unas 40 chacareras nuevas, termino una cada 10 docenas de empanadas", estima Rodolfo, sobrino del legendario violinista don Sixto Palavecino, máximo inspirador musical de la provincia de Santiago del Estero.Son tiempos de reinventarse, sobre todo a la hora de buscar el sustento. Pasan tres cosas: Maldonado Palavecino no puede tocar en peñas ni en festivales, aún no se da maña con los shows por streaming y su último disco, Corazón en vuelo, sigue sin despegar, a la espera de una vacuna que libere al mundo del coronavirus. Por eso, se sumó al emprendimiento gastronómico familiar.Cuando el semáforo de Arredondo y Condarco lo detiene, Rodolfo aprovecha el silencio para imaginar melodías. De repente le tocan bocina, no para apurarlo, sino para saludarlo. "Maestro, ¿cuándo vuelve con La clave santiagueña?, le grita Sergio Calvo, el sodero del barrio.La clave santiagueña es el conjunto folclórico que creó hace 20 años y que hoy integran sus hijos Ayelén (bailarina y percusionista) y Matías (bandoneón y teclados), y músicos jóvenes como Mariano Céspedes (violín y voz) y Emanuel Coria (guitarra, bombo y voz). Él hace de todo ahí, canta, toca la guitarra y además el mandolín, una singularidad por la que grandes artistas lo invitan a hacer participaciones especiales.Con esa virtud, además de acompañar a Don Sixto y a León, "Rodolfo Empanadas" tuvo la suerte de conocer a Atahualpa Yupanqui y de tocar con el Chango Nieto, Ariel Ramírez, Domingo Cura, Elpidio Herrera, Vitillo Ábalos, Ramón Ayala, Roberto y Cuti Carabajal, Raúl Palma, Ramón Villareal, Orlando Geres y Paola Arias, por nombrar a una primera y jugosa docena variada de figuras del folclore.Lalogra conversar con él apenas le deja un pedido a Alicia, generosa con la propina, pero más con la sonrisa, en una casa con kiosco de la avenida Belgrano, entre Martinto y Lynch.Mientras Rodolfo compone chacareras, se encarga del control de calidad: llama uno por uno a los clientes que probaron sus empanadas para preguntarles si estuvieron ricas o si para la próxima les agrega sal, condimentos, picante, fusas o semifusas, porque son delicias únicas y personalizadas. Al despedirse, el hombre saluda diciendo "abrazo musical".