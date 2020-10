La bailarina y actriz Magui Bravi publicó un video en el comienzo de su día. Se encontraba en el baño y deslumbró con una breve coreografía al ritmo del tema musical Dreams de la banda británica Fleetwood Mac.La actriz lució un conjunto de top y minishort en color blanco. Además, decidió llevar el cabello suelto.En esta cuarentena, Magui Bravi deslumbró a sus seguidores con sus diferentes looks y coreografías en Instagram. Pero no solo eso. Además, contó que se encuentra trabajando en nuevo proyecto laboral."Tardecita de mates y lectura de un nuevo guión, no puedo pedir más. En una época tan difícil sólo agradecer. Espero poder contarles pronto", se limitó a contar.