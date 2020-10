El periodista Lío Pecoraro contó que sufre leucemia: "Decreté que voy a ganar"

El periodista Lío Pecoraro rompió el silencio y habló desde su habitación en el Hospital de Clínicas para contar qué le pasa. Tras varios días de ausencia laboral, explicó que sufre leucemia promielocítica y que va a pelear contra la enfermedad.Grabó un video de casi 6 minutos, mirando a cámara, en el que hace un relato de su situación, desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico, que él describe como "grave" pero con la esperanza de poder superarlo con un tratamiento."Decidí contarlo desde el primer día que lo supe porque me parece muy importante", explica Pecoraro, integrante del programa Todas las tardes, con Maju Lozano, y El run run del espectáculo."Empecé a sentir algo raro en mi organismo, algunas sensaciones que creía que no estaban dentro de lo normal a nivel salud así que decidí hacerme unos chequeos", comienza explicando Lío, con mucha claridad."Me hice un hemograma y el resultado fue que mis glóbulos rojos, blancos, plaquetas y hematocritos estaban en baja", contó Lío, quien luego de consultarle a sus médicos de confianza acudió a un hematólogo, el doctor Dardo Riveros.Tras varios análisis y ante la presencia de nuevos síntomas, como un sangrado en su boca, Pecoraro fue internado para llegar a una conclusión más certera respecto a lo que le estaba pasando."En el día de ayer me hicieron una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica", cuenta Lío en la parte más dura de su testimonio.Y añade, con firmeza: "Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente pero que a favor tiene que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea, la gente se cura de este tipo de leucemia"."Yo doy pelea, y además decreté que voy a ganar esto, le voy a ganar a esta enfermedad", afirma el periodista, con templanza. Y luego de agradecer a todo el personal del hospital, agrega: "Les traslado esto porque muchos de ustedes pueden estar atravesando esta situación, lo quería compartir".