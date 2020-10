Zaira Nara confesó cuáles son sus diferencias con Wanda

En una charla con la revista Gente, Zaira Nara habló sobre su vida personal, sus hijos, su matrimonio y su nueva manera de encarar el día a día en el campo, y también reveló los caminos que la llevaron a ser tan distinta de su hermana, y los conflictos mediáticos que le trajeron esas diferencias: "Wanda es un torbellino de titulares: estornuda y es noticia. Tal vez 'el precio' que padezco es el pedido de opinión por todo lo que ella diga o haga. No soy su vocera ni mi misión es explicar cada uno de sus actos. Son personalidades, elecciones, códigos distintos. Ella puede subir una foto usando la última cartera de marca en un jet privado, pero en su círculo, en su modo de vida, no es exagerado, ni raro, ni está mal. Es su sello".



Además, Zaira confirmó el estrecho vínculo que poseen y la necesidad de mantenerse en contacto a todas horas del día, estando ambas en distintos continentes: "Nos respetamos a muerte, y si tengo que ubicarla por algo jamás lo haría en un plano mediático. A pesar de este antagonismo de formas, para mí no hay mejor consejera que ella. Nos llamamos a cualquier hora para desahogarnos, para apoyarnos, para acompañarnos. Es vivísima, inteligente, siempre un paso más allá con su mirada".



"Tan tolerante y cuidadosa de evitar cualquier conflicto, para mí su lección siempre fue: "Zai, hacete respetar". Es mi maestra para fijar límites, para valorarme, para lograr una resolución rápida y sencilla de cualquier tema en la vida" agregó la modelo, recordando su vida junto a su hermana.



Por otra parte, la empresaria también se refirió al conflicto que generó que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mostraran tutoriales de belleza en las redes sociales, por tener tres y cinco años: "En lo personal desestimé el tema y nunca fue charla entre nosotras. Nada me divierte más que ver cómo Isabella y Franchu se maquillan y hacen sus tutoriales como lo haría cualquier otra nena -tal vez hija o sobrina de quienes critican. . . -. La diferencia es que ellas lo hacen usando una remera Gucci y eso pareciera molestar mucho más".



Y sobre la posibilidad de residir en Europa y abandonar el país, Zaira se mostró muy segura de su decisión: "¡Mi hermana me lo dice todo el tiempo! Insiste: 'Vengan a vivir acá'. Yo la extraño mucho, a ella y a mis sobrinos. Pero la verdad es que me gusta demasiado vivir en mi país. Ya no tengo dieciocho años para poner mi casa en alquiler y salir a probar suerte. Adoro la vida argentina".



Para concluir la charla, Zaira también habló sobre la relación rota entre su hermana y su papá Andrés, y marcó su fime postura dentro de la cancha: "Tuve momentos de tratar de generar la mediación. . . Me di cuenta de que no era una situación ni una posición compatible con mi personalidad. A mí no me gusta 'convencer' a nadie sobre lo que tiene que sentir. Y más cuando se trata de vínculos familiares, porque cada uno tiene su explicación para lo que le pasa y el modo propio de manejarse".



"Si papá me pregunta sobre Wanda le respondo, y viceversa. Pero no hago absolutamente nada como para producir un encuentro entre ellos. Entiendo la postura de ambos, tanto como que todo tiene un tiempo y voluntades que decido respetar" agregó.

Fuente: Paparazzi