Gastón Portal despidió a su padre celebrando haber tenido "un viejo niño"

El productor audiovisual Gastón Portal despidió a su padre Raúl, fallecido a los 81 años, con un mensaje en la red social Twitter donde celebró haber tenido "un viejo niño"."Chau viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida", señaló Gastón.En la despedida de su texto, el creador que espera poder estrenar su debut como cineasta con "La noche mágica" (filme protagonizado por Natalia Oreiro y Diego Peretti), indicó: "Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea".El animador Juan Alberto Mateyko, por su parte, utilizó las redes sociales para una escueta declaración donde se mostró "triste. Muy triste por la noticia de la partida de Raúl Portal".