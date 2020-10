A los 81 años, falleció Rául Portal

Rául Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años este miércoles 14 de octubre. Según confirmó su mujer, Lucía, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro. "Raúl no quería", dijo y aseguró su cuerpo será cremado."A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES, institución dedicada al cuidado de pacientes que requieren atención médica, con limitaciones para ser atendidos en sus domicilios o en geriátricos, a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir", dijo Lucía, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. "Otro hubiera vivido menos"."Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio", agregó Lucía, quien por estas horas también transita la internación de su madre, de 99 años, que sufrió un accidente doméstico.Portal fue conductor y cerebro de grandes propuestas y éxitos televisivos como Perdona Nuestros Pecados (más conocido como PNP), Noti-Dormi y El Portal de las Mascotas.Comenzó a tomar trascendencia en la TV en el programa Semanario Insólito (1982 y 1983, por Argentina Televisora Color -ATC-), un programa que combinaba humor con noticias, formato que estalló en la televisión argentina de los ochenta. Allí compartió escena con Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Becerra.Fue el creador de Noti-Dormi, también en ATC. Luego, en Robocopia junto a Becerra fue pionero del formato que luego popularizó en Perdona Nuestros Pecados, más conocido como PNP (1994-2002), cuya producción estaba a cargo de su hijo Gastón Portal.En aquel programa fue acompañado por la debutante Federica Pais y luego por Mariana Fabbiani. Este programa debutó en ATC y luego pasó por las pantallas de Telefé y Canal 13.?Fue un militante del cuidado animal y estuvo vinculado a la protección y tenencia responsable de las mascotas con su programa El Portal de las Mascotas que se emitió por Telefé entre el 2001 y 2002, pasó a Canal 9 y luego a América 2 (2006).Por ese programa obtuvo el Martín Fierro en la categoría "Mejor programa de servicios" en el año 2001.Más cercano en el tiempo fue protagonista de una polémica al ser férreo defensor del cura católico Julio César Grassi, fundador de la obra "Felices los Niños", con varias denuncias de abuso de menores en su contra.En ese entonces Portal emprendió una cruzada personal en los medios para defender al acusado, a quien consideraba inocente a pesar de que la justicia argentina lo encontró culpable y condenó a 15 años de prisión, fallo confirmado en tres ocasiones por tres cámaras diferentes.