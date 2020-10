Rumorean sobre un incipiente romance entre Sofía Pachano y El Mono de Kapanga

Luego de cumplirse una semana de su debut, " MasterChef Celebrity" logró cautivar a la audiencia que en cada nueva gala de la competencia de cocina se mantiene con buenos números de rating y es furor en las redes sociales.



Pero en la cocina más famosa del país no todo es recetas, sino que además la temperatura de la pantalla se enciende con cada uno de los cruces entre los participantes. Esta vez el tono de la competencia se puso más picante a partir de una inesperada revelación de Jorge Rial al aire de "Intrusos".



El periodista reveló que dos participantes comenzaron a amasar una incipiente relación sentimental y más íntima. "Hay más amor adentro de ese reality. Entre dos participantes, uno mujer y el otro hombre. Él está solo y no es tan del palo de ella", reveló a modo de enigmático.



Ante la curiosidad de sus compañeros de piso, el conductor reveló: "Lo voy a contar, total. . . Me dicen que habría nacido una cosita entre Sofía Pachano y El Mono de Kapanga". En ese momento, la panelista Débora D'Amato recordó: "¡Ella le declaró su amor!".



Sofía Pachano se separó de Talo Silveyra en 2016 luego de tres años de relación. Mientras que El Mono de Kapanga tuvo un breve romance con Andrea Rincón, su última pareja conocida en los medios.

Fuente: Diario Show