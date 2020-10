Disney reestructurará sus divisiones de medios y entretenimiento

The Walt Disney Company anunció una "reorganización estratégica" de sus divisiones de medios y entretenimiento con el objetivo de "acelerar la estrategia directo al consumidor" de la empresa, es decir de fortalecer Disney+ y sus otros servicios de streaming, de rápido crecimiento por la pandemia.



Es el movimiento más grande del director ejecutivo Bob Chapek desde que asumió el cargo en febrero de este año y apunta, según reza un comunicado emitido por la compañía en su página web, a darle "foco primordial" a su servicio de streaming.



En apenas 11 meses desde su lanzamiento -a Argentina y Latinoamérica llegará el 17 de noviembre- la plataforma Disney+ alcanzó ya los 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo.



Si bien aún está lejos de alcanzar la cantidad de clientes de Netflix, la pandemia de coronavirus que trajo el cierre de cines y dejó a millones de espectadores más tiempo en casa ayudó a que la plataforma digital tomara impulso.



Bajo la nueva estructura, el conglomerado crea la división de Distribución de Medios y Entretenimiento, que estará administrada por Kareem Daniel y concentrará y controlará la distribución de contenido, venta de publicidad y tendrá bajo su órbita a Disney+.



Daniel tendrá la misión de continuar dando músculo tanto a la nueva plataforma como a las otras divisiones de streaming, como Hulu (enfocada en contenido más adulto) y ESPN+.



El área de generación de contenidos de la compañía se organizará en tres grandes grupos que deberán nutrir tanto al cine, a la TV como a las plataformas.



El veterano Alan Horn junto con Alan Bergman dirigirán el grupo de Estudios, y tendrán a su cargo a las marcas más poderosas de la empresa, como Pixar, The Walt Disney Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios y Searchlight Pictures, entre otros.



Si bien está claro que la compañía no resignará su poderío en cines, la gran pantalla ya no será la única ventana para sus estrenos más importantes; para muestra, la decisión de lanzar en Disney+ "Mulán" este mismo año, que replicará con "Soul", lo nuevo de Pixar, a fines de año.



Las otras dos divisiones principales serán Entretenimiento General, dirigida por Peter Rice, que generará contenido para los canales de televisión; y Deportes, con James Pitaro a la cabeza, que producirá no solo la programación en vivo de espectáculos deportivos y noticieros, sino todo tipo de contenido relacionado con el tema, como series documentales.



"Dado el enorme éxito de Disney+ y nuestros planes de acelerar los productos que llegan directamente al consumidor, estamos posicionando nuestra compañía de manera estratégica para apoyar nuestro crecimiento de manera efectiva", explicó Chapek en el comunicado.