Sol Pérez reveló un secreto sobre sus fotos

Dueña de un cuerpo privilegiado, Sol Pérez reveló a sus seguidores cómo hace para conseguir las mejores imágenes para sus redes. La conductora subió un video que contaba su secreto: graba videos y luego les saca captura a las poses que más la favorecieron."Estos videos los hago siempre, después tomo captura y tengo las fotos que subo a Instagram. Un secretito jaja", contó Sol Pérez."Hablamos todo el tiempo de nuestros planes. A mí me gustaría mucho casarme y tener hijos. Y a él también. Pero los dos coincidimos en que el momento ideal sería más adelante. De acá a un año, el casamiento" se animó a pronosticar hace un tiempo.Luego contó que recibe cierta "presión" de su mamá. "A mi mamá le encantaría. Si fuera por ella, ya estaría chocha de tener un nieto. Lo recontra espera. Ella tiene uno de mi hermano, pero de una hija mujer creo que se sentiría un poco más cercana para acompañarme y mimarme", reconoció.Tras un largo tiempo sola en el que declaró "no tener suerte" con los hombres, Sol presentó como su novio a Guido Mazzoni, un fornido entrenador personal y responsable de una cadena de gimnasios y sistemas de trabajo corporal. Se fueron juntos de vacaciones y rápidamente iniciaron una convivencia. Pero todo indica que el verano, con sus altas temperaturas, les hizo sudar "la gota gorda" para no sucumbir como pareja.