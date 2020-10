Nicole Neumann sobre los hoteles alojamientos: "Fui tres o cuatro veces"

Nicole Neumann habló sobre su experiencia personal en hoteles alojamiento. La panelista de Nosotros a la mañana confesó que ha ido en algunas oportunidades y reveló qué piensa al respecto.



"¿Vos has ido?", le preguntó El Pollo Álvarez a la rubia sin dar muchas vueltas. "Fui tres, cuatro veces, una de esas a hacer una campaña de fotos de ropa interior", respondió ella sin tapujos. Sin entender muy bien su respuesta, el conductor quiso saber si había usado el hotel con alguien del equipo de trabajo de esa campaña porque "pintó alguito" al estar allí. "No, una de las tres o cuatro veces fui a trabajar", aclaró ella.



"Por lo general siempre estuve de novia, y noviazgos largos, así que no eran ni fotógrafos ni modelos", explicó sobre ese mal entendido.



Tratando de sacarle más información, Álvarez quiso saber qué pensaba de los albergues. "¿Te parecen lindos? ¿Te gustó alguno?", consultó. "Algunos están buenísimos, como un plan diferente de pareja está bueno", afirmó la modelo.



Hace unos días, y desde su programa, Pampita también se sumó al debate, aunque ella dejó en claro: "Nunca tuve ni sentí la necesidad de ir a un albergue transitorio. Vivo sola desde los 16 años, así que no tuve que ir jamás a ningún lado. Tenía mi departamento, mi lugar".

Fuente: Ciudad