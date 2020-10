Gimena Accardi y la China Suárez, más cerca de la reconciliación

Tres años después de la pelea entre la China Suárez y Gimena Accardi, hay algunas señales de una recomposición del vínculo. Primero, se descubrió que Eugenia comenzó a seguirla en Instagram otra vez, aunque no fue recíproco. Y ahora, fue la mujer de Nico Vázquez la que tuvo un cumplido con su ex amiga.



Una usuaria de Twitter mencionó una vieja noticia sobre el distanciamiento y Accardi replicó: "Lamentablemente esa fue la primera vez en mi vida que hice algo público porque el rumor que se corría era peor de lo que realmente había pasado, y no quería que la ensucien a la China con algo que era mentira". Luego agregó: "Lamenté hacerlo y le pedí disculpas a ella en su momento. Y la quiero mucho".



La relación se quebró cuando falleció Santiago Vázquez y tanto Gimena como Nicolás sintieron que Eugenia no los acompañó como merecían. "Era mi hermana incondicional, pero cuando murió Santi no estuvo de la manera que esperábamos, fue algo grave lo que pasó", contó Accardi en ese momento.