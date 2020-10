Emotivo homenaje a Néstor Cuestas en la pantalla del Elonce TV

"Hablar de Néstor es hablar de Entre Ríos"

Este domingo se emitió una nueva edición del programa, conducido por Francisco Cuestas, por. Durante la emisión, diversos artistas, amigos y familiares le rindieron homenaje y recordaron a Néstor, quien falleció el pasado 23 de septiembre a los 76 años de edad, producto de complicaciones en su salud y tras haber padecido coronavirus.Autor, compositor, músico, arreglador musical, escritor, cantor, investigador, tuvo su tiempo como locutor y conductor de radio y televisión, como también, fue director de Radio Nacional.Néstor Cuestas nació el 17 de agosto de 1944 en la ciudad de Paraná y el 12 de agosto de 1958, formó junto a su hermano Rubén, el dúo "Los baqueanos" que luego se convertirían en el reconocido dúo "Los hermanos Cuestas", que llevó la música entrerriana a diferentes puntos del país.Así lo recordó Romulo "Rulo" Acosta en. Acordeonista, uno de los grandes artistas que ha dado la región, siempre comprometido con constancia y tenacidad en la difusión de la chamarrita."Los Hermanos Cuestas, son el sello de la cultura entrerriana que actualmente tenemos. No hubo, no hay y no sé por cuento tiempo no habrá una huella como esa", comentó.Y agregó que Néstor, siempre "fue astuto, muy habilidoso, un gran autor y compositor. Tengo tantas historias para contar de él. Miles y miles de kilómetros que hicimos".Al finalizar, remarcó que "siempre va a estar en nuestros corazones y junto a nosotros".Junto a francisco recordaron la anécdota de cuando grabaron el Himno de Concepción del Uruguay.El periodista y conductor radial y televisivo paranaense, Santiago Rinaldi, dialogó consobre la obra de los Hermanos Cuestas."No nos alcanza el tiempo para hablar sobre la obra mágica y extraordinaria que dejo Néstor y Rubén. Lo que lograron los hermanos Cuestas fue único y no se repetirá, transcendieron nuestra provincia y dieron al conocer al mundo entero su música. Con ellos llegó Entre Ríos, con los paisajes, la cultura y la gente".Santiago, recordó que Néstor "fue un loco muy inteligente, que con una creatividad ilimitada logró llevar a Entre Ríos al mundo. Lo que realizaron fue único". Al finaliza, agregó que "estoy eternamente agradecido y siempre tendremos su obra histórica para analizar".