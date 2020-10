Las confesiones de Romina Malaspina: "La sensualidad empodera"

"No hago dieta, pero como sano y también me permito un poco de chocolate. Me levanto y entreno por la mañana y con la máquina elíptica, que tiene poco impacto y es muy completa. Y no mucho más; tal vez algo de abdominales o sentadillas", confió Romina Malaspina al revelar sus fórmulas de salud y belleza durante una entrevista a revistaDueña de una muy elogiada cintura, se reconoce "obsesiva" con los cuidados de belleza, que no duda en compartir en las redes sociales, donde la siguen muchas mujeres. "Todos los días me tomo una pastillita de colágeno y una gomita de biotina para las uñas, pelo y piel. Disfruto mucho estar en casa tranquila y haciéndome esas cositas de estética, y más ahora que me hago todo en casa. Para la cintura uso una faja modeladora, que también me ayuda a mantener la espalda recta, porque soy muy encorvada", detalla Malaspina, quien también se refirió a su transformación estética tras varias cirugías."Banco mucho que cada persona se haga lo que desee para estar mejor, para buscar el bienestar. Yo me hice la nariz, las lolas y me pongo ácido hialurónico en la boca, que se va cada tres cuatro meses", admite.Y sobre su perfil sexy, asegura: "¿Si siento que mi sensualidad me empodera? Creo que sí, porque me parece que hay como un estigma. Si una chica es linda o sensual la tildan de hueca, de preocuparse mucho por lo estético, y las mujeres empoderadas pueden hacer todo. Pueden arreglarse, estar lindas y hacer lo que les gusta. Es un complemento. Cada uno tiene que ir como lo haga feliz, como se sienta cómodo. Yo no me fijaría tanto en el otro, sino en mí, en lo que quiero cambiar, pero de mi persona", sentencia Romina, cuya rutinas hoy suman a Mía, la gatita que adoptó hace poco, y algunas horas dedicadas a su costado "gamer". "Empecé de muy chica. Hacía partidas en el ciber con mi hermano y amigos y era un niño más. Juego a muchos: Counter Strike, CGT en todas las versiones, Diablo, Need for speed, Call of Dutty o Fornite", aclara.Respecto al amor, Malaspina confiesa no estar en pareja, ni querer una. Una relación tóxica y muchos celos de un ex, según dijo, parecerían ser algunas de las razones. "Hoy no tengo ese deseo, le huyo. No estoy con ganas de enamorarme. Estuve muchos años de novia, desde los 15 hasta los 24 años. No con la misma persona, sino en tres relaciones largas. Quizá empiezo a hablar con alguien y cuando siento que se puede dar me escapo. Me di cuenta que hasta soy mucho más productiva cuando estoy sola. Tal vez no me llegó la persona ideal, esa que me potencie y que piense parecido a mí", admite la conductora.Consultada sobre si aceptaría tener una relación abierta, confió: "Depende, si es con respeto, te diría que sí. Tal vez si se trata de una relación tranquila, una que no interfiera con mi trabajo, podría ser. Ya viví el estar con una persona tóxica y celosa. Eso algo que me afectó mucho y no quisiera repetir. Creo que es por eso que hoy me da miedo estar en pareja. Hoy no tengo ganas de convivir o de tener una relación intensa. Me está pasando que estoy disfrutando muchísimo el estar sola".