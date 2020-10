"Cuando canto me siento en el cielo", reflexionó la cantante Agustina Arias

La artista paranaense Agustina Arias, deslumbró con su increíble voz por la pantalla deCantó dos temas de su repertorio musical y contó cómo transcurre este momento de pandemia."Extraño muchísimo al público, fuimos los más golpeados en estos tiempos y sabemos que vamos a ser los últimos en volver", resaltó la artista en el programa A media mañana deLa cantante relató que " una tiene que estar preparada para el público en lo vocal, musical y en lo presencial. Hay que hacer la diferencia, los artistas no somos uno más del público, por eso trabajo constantemente".Sobre los shows para este 2020 dijo que "teníamos muchos eventos para este año y se tuvieron que suspender. Además, tengo un proyecto con una orquesta de cuerdas y hacíamos muchos eventos privados que fueron postergados".En cuanto a la preparación que realiza dijo que "siempre entreno la voz, y nunca dejo de estudiar, trato de estar en movimiento constantemente".A su vez contó que está dando clases, "los músicos llevamos esto en la sangre entonces siempre estamos entrenando".Durante la entrevista, Agustina reveló que tiene en su casa un ambiente destinado a la música "tengo un estudio que preparé con todos mis instrumentos y herramientas, acá me siento plena y feliz".Consultada sobre los eventos más destacados de su carrera señaló que "uno fue la fiesta de disfraces que abrimos el show para 50.000 personas, las emociones estaban a pleno. Otro evento fue en 2018, que estuve junto con la Banda de Policía en el Teatro Colón. En esas dos ocasiones, mientras cantaba me sentía en el cielo".