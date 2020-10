Miriam Lanzoni: "Jardinería entangada" y un tratamiento de belleza apenas tapada

Miriam Lanzoni es reconocida figura del espectáculo. Además de su amplia trayectoria y de haber estado en pareja con Alejandro Fantino, la actriz tuvo distintas participaciones en programas del medio, ya sea como participante o como panelista.La actriz publicó un video que la muestra en medio de un tratamiento de belleza. El video comienza con ella usando un llamativo conjunto amarillo y entrando al local. Luego de sonreír para la cámara, la siguiente imagen la muestra a Miriam de espalda, cubierta solamente con una toalla, mientras una empleada del lugar le realiza un tratamiento de maderoterapia.Por supuesto, el video no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a llenar la publicación de likes y comentarios.Hace pocos días, había posteado otra filmación jugando con la manguera: "No me gusta encasillar. Que la ropa interior sea bikini y viceversa. La jardinería entangada florece mejor", escribió en esa oportunidad.